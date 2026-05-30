Talleres tiene por delante un partido clave

Talleres visitará mañana a Camioneros, por la Fecha 18 de la competencia de la Primera B. Es un partido clave porque ambos están en zona de Reducido y quieren sumar para darle pelea al líder Arsenal.

El partido contra Camioneros se disputará el domingo, desde las 14.30, en el Estadio Hugo Moyano. La transmisión será de LPF Play.

El Tallarín está en el quinto puesto en la tabla con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El rival ocupa la tercera plaza del Reducido, a uno del líder.