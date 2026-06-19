Detenido en Luis Guillón por robo automotor: llega el juicio

El hombre ya había estado aprehendido pero desde la notificación del inicio del juicio, se mantuvo prófugo. Fue detenido en Esteban Echeverría.

El hombre ya había estado aprehendido pero desde la notificación del inicio del juicio, se mantuvo prófugo. Fue detenido en Esteban Echeverría.

La Policía Federal detuvo en el partido de Esteban Echeverría a un sujeto con pedido de captura vigente por el delito de robo automotor.

El hecho que se le imputa ocurrió en marzo del año pasado, cuando el dueño de una camioneta de alta gama regresaba de realizar compras por el barrio porteño de Balvanera, en esa circunstancia observó al imputado y a un cómplice abordando su vehículo ilícitamente para luego darse a la fuga del lugar.

Luego del hecho, personal de la Policía de la Ciudad, a través del sistema anillo digital, estableció que una lectora de patentes emplazada sobre la avenida Roca había registrado el paso del vehículo sustraído en dirección a la avenida General Paz.

Ante esas circunstancias, el personal policial implanto un control en las inmediaciones, logrando detener al rodado, como así también identificar y detener a los dos implicados.

Tras haber cumplido un periodo de detención durante la tramitación del proceso, el mismo recupero la libertad, disponiéndose posteriormente la elevación de la causa a juicio. Al momento de su notificación del inicio del debate oral y público, se mantuvo prófugo.

Los federales llevaron a cabo diversas tareas investigativas, de campo y de inteligencia sobre su entorno social y familiar, las cuales permitieron establecer un posible lugar de residencia en la localidad de Luis Guillón.

Con los datos obtenidos, los investigadores realizaron una vigilancia encubierta en la zona, hasta que observaron a un individuo con características fisonómicas coincidentes con las del buscado, por lo que procedieron a efectivizar su detención en la calle Profesor A. Marxer al 2000, sobre la vía pública.

El detenido, argentino y mayor de edad, quedo a disposición del magistrado interventor por “Robo agravado de vehículo”.