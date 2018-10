Para la UCR, “es una exageración” el pedido de juicio político a Garavano

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical Miguel Bazze trató de bajarle el tono a las diferencias evidenciadas en Cambiemos al tiempo que sostuvo que “es una exageración” el pedido de juicio político que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, promueve contra el ministro de Justicia, German Garavano.

“A lo mejor el pedido de juicio político a Garavano es una exageración pero hay que analizar en profundidad los elementos tiene Carrió”, indicó Bazze quien, no obstante, consideró que los cruces “no propician una interna en Cambiemos”.

“Es más, lejos de ser una debilidad del Gobierno es una fortaleza”, remarcó en diálogo con Info Región. Recalcó que “el hecho de que exista una dirigente como Elisa Carrió, que es la referente ética más importante del país en el ámbito político y que haga sus observaciones y diferencias, es positivo”.

Destacó, en este punto, que Cambiemos es un gobierno que “hasta se puede dar el lujo de exhibir reproches y diferencias para demostrarle a la sociedad que no tiene nada que esconder”.

Tarifazo

En otro orden, Bazze valoró que el Gobierno haya dado marcha atrás con el cobro “extra” en la tarifa de gas a los usuarios para compensar a las empresas por la devaluación.

“Estamos conformes con la decisión del Gobierno. En medio de la situación en la que está viviendo el país había que reconsiderar la medida”, subrayó el legislador y enfatizó que “desde el radicalismo se defendió una propuesta que era la de liberar al usuario de esos compromisos”.

“Queríamos que el Gobierno se haga cargo de una parte y la otra, que sea responsabilidad de las empresas. En definitiva, la negociación que hizo el Poder Ejecutivo fue distinta y terminó haciéndose cargo el Estado. No obstante, no me parece tan costoso para las arcas nacionales, estamos hablando de 20 mil millones de pesos que son menos de 500 millones de dólares. No es tanta plata”, concluyó.