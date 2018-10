“Somos un equipo en formación”, recalcó Vico

Brown de Adrogué se prepara el encuentro del sábado, desde las 15:30, ante Platense, en condición de visitante, en el marco de la fecha 7 del Nacional B. El Tricolor llega con tres empates consecutivos y hace cuatro partidos que no conoce la victoria.

No obstante, el entrenador Pablo Vico remarcó: “No me desespera haber empatado tres partidos seguidos. Lo importante, en este tipo de torneos, es no perder. No estamos lejos de la punta. En algún momento, con trabajo y confianza, vamos a volver al triunfo”.

El equipo

Brown ocupa la octava posición de la tabla general del Nacional B con nueve unidades, producto de dos victorias, tres empates y una derrota. Además, el Tricolor llegó a los octavos de final de la Copa Argentina, donde cayó en manos de Central Córdoba de Santiago del Estero. En ese contexto, insistió en que “no hay que desesperarse” por la seguidilla de empates ya que “el semestre del equipo viene siendo muy bueno”.

“Somos un equipo en formación. Tenemos muchos empates pero no estamos desesperados. Me gustaría que tengamos tres o cuatro puntos más, que es lo que nos correspondería por el desarrollo de los partidos, pero venimos por el buen camino”, indicó el entrenador en charla con Info Región.

Y añadió: “El rendimiento del equipo a lo largo del semestre fue muy bueno y eso que veníamos jugando copa y campeonato. Hubo partidos con bastante desgaste y mucho viaje, era lógico el cansancio. Por eso, no me desespero. Los resultados son más que positivos, y en algún momento, con trabajo, vamos conseguir los triunfos que queremos. Estamos muy tranquilos nosotros y los jugadores”.

Puesta a punto

El parate por la fecha FIFA dejó sin futbol a la Superliga y al Nacional B. Además de los entrenamientos habituales, el Tricolor realizó una serie de amistosos ante Chacarita para no perder el ritmo futbolístico.

“Nos vino bien el parate para recuperar algunos jugadores. Veníamos de una semana en la que recorrimos casi seis mil kilómetros. El cansancio es algo lógico. El fin de semana sin fecha nos sirvió para darle descanso a algunos muchachos y, en estos amistosos con Chacarita, ver el funcionamiento de otros jugadores que tuvieron pocos minutos en el semestre”, evaluó Vico.

Lo que se viene

El conjunto de Adrogué visitará a Platense, en el marco de la fecha 7 del Nacional B, el sábado desde las 15:30. Al respecto, el entrenador vaticinó un encuentro “difícil” ante el Calamar, que viene de tres derrotas consecutivas y necesita rápido volver a sumar para no complicarse con los promedios.

“Estamos tranquilos para ver cuál es la mejor opción para jugar con Platense. Es un equipo y una cancha difícil, y un rival que necesita volver rápido al triunfo. Hay que ser inteligentes con lo que se va a plantear”, concluyó.