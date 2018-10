“La marcha será contundente”, vaticinó Doval

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (SMTA), Hernán Doval, confió en que la marcha del sábado a Luján convocada por el Frente Sindical “será contundente” por el “gran descontento de la clase trabajadora” contra el Gobierno nacional.

“En la movilización habrá muchos trabajadores y las expectativas son buenas. Es importante que se acerquen muchas personas porque se expresará el rechazo a las políticas del Gobierno, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, apuntó en diálogo con Info Región.

Doval formuló estas declaraciones tras una reunión de los secretarios generales del Conurbano de la Fesimubo en Avellaneda que se realizó para apuntalar los detalles de la jornada del sábado, que es organizada por el Frente Sindical para un Modelo Nacional que lidera Hugo Moyano.

En nuestra sede gremial se reunieron los Secretarios Generales del Conurbano de la Fesimubo para organizar la marcha del sábado 20 de Octubre a Lujan organizada por el Frente Sindical para un Modelo Nacional.

El pedido de detención de Moyano

Doval, por otra parte, valoró que el juez de Avellaneda Luis Carzoglio rechazara el pedido del fiscal Sebastián Scalera para detener al dirigente de Camioneros Pablo Moyano. “Es bueno y saludable que el magistrado haya tomado esa decisión”, consideró.

Y añadió: “El pedido de prisión preventiva generaba mucha sospecha. Hay un abuso para casos como estos. Eso no es bueno para la construcción de un Estado de derecho saludable”.

Críticas a Ferraresi

Por último, el titular del SMTA renovó críticas al intendente Jorge Ferraresi ya que sostuvo que “no hubo ninguna novedad” en la discusión salarial en Avellaneda, luego de que el jefe comunal anunciara un aumento total de 35 por ciento para este año.

“Ferraresi demostró que no quiere dialogar. Se junta con quienes le dicen todo que sí y le aplauden, pero son los mismos dirigentes que celebran un salario básico que está por debajo del índice de indigencia. Un sueldo digno no es imposible en Avellaneda, lo que pasa es que no lo suben para seguir extorsionando a los trabajadores, ya que el salario lo completan con horas extras y bonificaciones”, cuestionó Doval.