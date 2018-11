Vidal: “Todas las opciones están abiertas, menos ser presidenta”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, indicó que definirá el año que viene si decide ir por un nuevo mandato en la Provincia al sostener que su reelección es “una opción” pero no dio certezas.

Asimismo, insistió que no se presentará como candidata a presidenta, a diferencia del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes ya adelantaron que quieren cuatro años más.

“Hay tiempo para definir. Todas las opciones están abiertas, menos ser presidenta”

Consultada sobre qué puede cambiar para que cambie su decisión de seguir, apuntó: “Es un tema de energía, porque a este puesto hay que ponerle el cuerpo, y salir a recorrer, y supone una disposición importante”.

Sobre su gestión, remarcó que asumió “una provincia quebrada” pero destacó que trabajaron para “pedir cada año menos deuda y a la vez poner recursos en educación, salud y seguridad. “La gente no quiere violencia y los que la quieren armar van a quedar muy expuestos. No soy necia, camino la provincia, estoy con los vecinos”, apuntó.

“No somos lo mismo”

En diálogo con TN, la mandataria provincial marcó las diferencias entre el oficialismo y el kirchnerismo. “Cambiemos es diferente, nosotros no nos financiamos con la droga”, disparó.

“Estamos dando una pelea muy desigual. El narcotráfico es como una multinacional, tiene estrategias de ventas, es mucha plata, pero no por eso hay que bajar los brazos. Yo la doy todos los días. Desde que Mauricio (Macri) es presidente y desde que yo gobierno la Provincia, hay un 50% del camino que no es ser parte, no mirar para otro lado, no decir que este es un país de tránsito, reconocer el problema y enfrentarlo y no financiarse de la droga. En eso Cambiemos, sí hace la diferencia”, manifestó.

Y agregó: “Hay causas judiciales, ¿no? Por campañas electorales del kirchnerismo vinculadas a laboratorios, a la causa efedrina. La Justicia está investigando, hubo gente presa por eso… No somos todos lo mismo”.