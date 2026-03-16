Recambio de autoridades en el PJ de la Provincia

Axel Kicillof es el nuevo presidente del PJ bonaerense. Verónica Magario, Federico Otermín y Mariano Cascallares, entre las principales autoridades.

Axel Kicillof es el nuevo presidente del PJ bonaerense. Verónica Magario, Federico Otermín y Mariano Cascallares, entre las principales autoridades.

El PJ bonaerense llevó adelante sus elecciones internas con el objetivo de renovar autoridades y, con los resultados, medir el consenso del flamante titular del espacio, el gobernador Axel Kicillof, en los municipios de toda la provincia de Buenos Aires.

El kicillofismo se impuso en la mayoría de los distritos en disputa. En las localidades de Balcarce, Junín, Lincoln; Lobería; Morón; Roque Pérez, Saladillo, San Antonio de Areco; San Nicolás, San Miguel y Zárate ganó ampliamente Movimiento Derecho al Futuro (MDF), mientras que en Coronel Suárez; General Pueyrredón; Magdalena; y Tres de Febrero lideró LC. Lejos de ambas fuerzas, Tornquist ganó con el Frente Renovador (FR).

La mayoría de los distritos están alineados con el gobernador bonaerense, situación que ya se mostraba de manera pública, cuando en los diversos actos que se llevan adelante en la provincia, la mayoría de los intendentes respalda la gestión de Kicillof.

Autoridades en la Provincia

Paralelamente al nombramiento oficial del mandatario como el nuevo presidente del PJ Bonaerense, también comunicaron la asunción de Verónica Magario como vicepresidenta primera; Federico Otermín como vicepresidente segundo y Mariano Cascallares, en el lugar de secretario general.

En cuanto a la figura de Máximo Kirchner, continuará con un lugar dentro de la estructura pejotista y ocupará el rol de presidente del Congreso Partidario, lo que le permitirá conservar cierto poder institucional a la hora de tomar decisiones.

Kicillof se reafirma como el referente principal del peronismo bonaerense y como candidato opositor al modelo libertario, de cara a las elecciones presidenciales en 2027.