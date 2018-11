Ibarra: “Estamos tristes por la situación del club”

Los Andes transita un período extenso de trabajo ya que no disputó su fecha en el Nacional B al tener que cumplir una jornada libre. Ahora, con la fecha FIFA por delante, los de Aníbal Biggeri saben que tendrán otra semana sin actividad, por lo que esperan aprovecharla para suplir las fallas que los llevaron a acumular dos derrotas consecutivas y nueve sin ganar en el certamen.

Al respecto, Ángelo Ibarra, una de las apariciones de las inferiores en el primer equipo del Milrayitas, opinó que “este parate sirve para relajar de la presión, las críticas y el dolor por este momento”. “El tiempo ayuda a trabajar en los puntos débiles, espero que contra Centra Córdoba se nos de lo que venimos trabajando”, dijo a Info Región.

El balance

Nueve son las presentaciones en la que Los Andes no logró sumar de a tres. El equipo no levanta cabeza y los números comenzaron a marcar una complicación lógica con la zona del descenso. “El grupo está anímicamente mucho mejor que después de la derrota. Estamos tristes por la situación que vive el club. Errores tenemos todos, no hay algo puntual, debemos mejorar en fallos por momentos que nos cuestan caros. En la semana hacemos las cosas bien y cuando llega el partido no se nos da”, comentó Ibarra.

Por otra parte, valoró el momento personal y analizó las jornadas de trabajo: “Me siento muy bien, feliz por este momento. El equipo trata de mejorar los errores cometidos en los últimos partidos. El amistoso nos sirvió para acomodar algunas cosas que no estaban saliendo. Si seguimos así podremos tener un buen resultado ante Central Córdoba”.

El debut

El juvenil delantero sumó minutos ante Guillermo Brown de Puerto Madryn y debutó como titular con Atlético Rafaela en el Eduardo Gallardón. Si bien el equipo no mostró una buena versión, el jugador buscó desequilibrar con su velocidad, aunque cayó en la monotonía de un funcionamiento que no pasa el mejor momento.

“No lo podía creer que me pongan en un momento así, la verdad que estoy feliz, Aníbal me pidió que me divierta y me sacó responsabilidad. Me pone contento estar en primera porque es otro mundo, asimismo esperemos mejorar”, concluyó Ibarra, en charla con este medio.