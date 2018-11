Para la jueza, reflotar el ARA San Juan “dependerá de un estudio de factibilidad técnica”

La jueza federal Marta Yáñez, adelantó que, en base a las fotografías y registros fílmicos tomados del lugar donde se encontró el ARA San Juan, se hará “una suerte de maqueta que permita dar paso a eventuales pericias”.

“Apuntamos a que, con la evidencia de la condición física del ARA San Juan y el lecho marino que lo circunda, donde estarían desparramadas partes de la embarcación, reconstruir en tierra una suerte de maqueta que nos permita dar paso a eventuales pericias”, explicó la jueza al canal TN.

La magistrada agregó que “hoy no se conoce la conveniencia desde el punto de vista procesal” de traer al submarino a la superficie.

“Habría que hacer un estudio para ver si es factible desde el punto de vista económico y técnico reflotar el submarino”, indicó y añadió: “No es lo mismo que lo puedan reflotar dañando las condiciones primigenias en las que quedó, y que nos van a gratificar las fotografías. Eso alteraría de por sí la prueba“.

Material

Consultada por si ya cuenta con todo el material que recabó la empresa Ocean Infinity del lecho marino donde se halló al ARA San Juan -que totalizan 67.000 fotografías y registros fílmicos- dijo que aún le falta parte del material, pero que esta información “permitirá contar con un pormenorizado análisis del estado de situación que hay a 907 metros y de las condiciones físicas en que quedó la nave”.

Por otra parte, Yáñez marcó que “es una causa sin antecedentes y muy compleja”, pero que el contar ahora con las imágenes de la nave permitirá avanzar más firmemente sobre la investigación.

“No es lo mismo llegar a una conclusión a través de documentación y testimoniales de personas que no estuvieron en el lugar que contar con imágenes certeras del siniestro y des condiciones en las que quedó el submarino. Todo esto arroja un mayor grado de certeza”, aseguró.

Carátula

Por último, indicó respecto de la carátula de la causa que sigue estando bajo el título de “averiguación de ilícitos”. “Hay una gran cadena jerárquica dentro de lo que es la Armada y no sabemos si esto puede llegar a una falta en los deberes de funcionario público o una negligencia. No quise acotar con un delito en particular con algo que pudiera ser más amplio”, completó.