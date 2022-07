ARA San Juan: Macri sobreseído en la causa del supuesto espionaje ilegal

La Cámara Federal sobreseyó hoy al expresidente Mauricio Macri y al resto de los imputados en la investigación abierta por la acusación del del delito de espionaje a familiares de las víctimas en el hundimiento del submarino ARA San Juan.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dejaron sin efecto el fallo dictado en diciembre contra el exmandatario por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, tras una audiencia en la que el abogado de Macri, Pablo Lanusse, sostuvo que no había pruebas para que el expresidente estuviera procesado.

La Cámara que no se cometió delito alguno en las avanzadas “que cuidan el entorno completo de la seguridad Presidencial”, como de sus movimientos y de quien quisiera acercarse al mismo presidente.

“La información respecto de la seguridad de infraestructura crítica del Estado -como lo es, entre otras cosas, el Presidente de la República- es una tarea obligada de las fuerzas de seguridad y de los Agentes de Inteligencia que trabajan en la AFI”, explicaron en el fallo.

Y agregaron: “Por lo tanto, sus conductas se encuentran justificadas por el conjunto de normas que garantizan su cuidado. Encontrándose probado que ninguna de las acciones investigadas en esta causa sobrepaso esos permisos legales”.

Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 15, 2022

“Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina”, escribió el expresidente en su Twitter tras conocer el fallo de la Justicia.

“No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre”, agregó.

La causa en la que hoy se revocó el procesamiento de Macri fue iniciada por una presentación de la exinterventora de la AFI, Cristina Caamaño, y los familiares de las víctimas que son querellantes en la causa, habían pedido que el fallo de Bava fuera confirmado.

“Lo salvan sus amigos, no la Justicia”

Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, repudió el fallo de la Cámara Federal al sostener que al expresidente “lo salvan sus amigos”.

“Cuando no son los jueces de la Corte que Macri puso por decreto, son los de Casación que jugaban pádel con él. Cuando no son los Camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada. No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos”, escribió Soria en su cuenta de Twitter.

Cuando no son los jueces de la Corte que Macri puso por decreto, son los de Casación que jugaban pádel con él. Cuando no son los Camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada.



No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos. pic.twitter.com/YUbtIt45PL — Martin Soria (@MartinSoria_) July 15, 2022

Por su parte, la querella mayoritaria integrada por familiares de víctimas del ARA San Juan manifestó su “decepción” ante el fallo de la Cámara Federal porteña y calificó la decisión como un “golpe judicial”.

“Lo vivimos con decepción. Es un golpe judicial que nos lleva a revivir la sensación ante cada parte diario falso, cada reunión con autoridades nacionales y cada falsa promesa” durante la búsqueda en 2017, señaló un comunicado de la querella firmado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de familias de los tripulantes.