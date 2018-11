Lucía Pérez: no hubo condenas por el femicidio

“Es una vergüenza más del tribunal de Mar del Plata. Los condenan por tenencia de droga y no por la muerte de Lucía. Es doloroso y más que doloroso”, aseguró la madre de Lucía Pérez, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Mar del Plata absolviera a los acusados por el crimen.

Matías Farías (25) y Juan Pablo Offidani (43) fueron absueltos por los cargos por abuso sexual pero fueron condenados a ocho años de prisión por delitos vinculados a las drogas. Alejandro Maciel (61) también fue absuelto.

Fabiana Túñez, del Instituto Nacional de las Mujeres, expresó: “Indignación, dolor, bronca y desconcierto. No me alcanzan las palabras para expresar todo lo que me genera el terrible Fallo por el femicidio de Lucía Pérez. Desde el INAM acompañaremos la apelación. Necesitamos urgentemente una justicia con perspectiva de género”.

Mónica Macha apuntó: “Una vez más, el sistema judicial patriarcal y machista muestra su costado más nefasto con el femicidio de Lucía Pérez. Necesitamos una justicia que enfrente y castigue los femicidios en lugar de esta vergüenza. Basta de justicia patriarcal”. Victoria Donda Pérez se sumó a las críticas al advertir: “Repudiamos esta sentencia de la vergüenza que deja impune la violación y femicidio de Lucia Pérez de 16 años que fue asesinada por la violencia machista”.

Por su parte, Pino Solanas denunció que “los femicidas y violadores de Lucía Pérez quedaron impunes”. “La Justicia le da la espalda a un pueblo que pide Ni Una Menos. Cada mujer asesinada es una herida social que no cierra. No hay respuestas políticas, ni estatales y mucho menos judiciales. Todo nuestro acompañamiento a la familia, amigos y amigas de Lucía Perez”, apuntó.

Asimismo, Cecilia Moreau planteó: “Pocas veces en mi vida, sentí tanta vergüenza ajena, impotencia y dolor, Lucía Pérez era una de nosotras, la violaron, la empalaron y la asesinaron”.

El sector del espectáculo también rechazó la condena. Dalma Maradona expresó: “Estoy muy confundida con el fallo de Lucia Perez, como pueden quedar libres los acusados de una muerte ´por empalamiento´… que tristeza para su familia! QEPD Lucia! Ojalá se haga justicia!”. Y Malena Guinzburg amplió: “Estaba indignada con lo del River Boca… hasta que leo que absolvieron a todos los imputados por el femicidio de Lucía Pérez y ahí me doy cuenta que todo puede ser peor”.