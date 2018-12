Apartaron por 90 días al juez Carzoglio

El Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense resolvió apartar preventivamente del cargo por 90 días al juez Luis Carzoglio, quien había decidido en su momento rechazar un pedido de prisión preventiva del sindicalista Pablo Moyano en una causa en la que se investiga también a barrabravas del Club Atlético Independiente.

Según se informó, luego del período de 90 días de suspensión, el presidente de la Suprema Corte provincial, Julio Pettigiani, que también encabeza el jurado de enjuiciamiento, tiene la posibilidad de prorrogar la medida contra el juez de Garantías de Lomas de Zamora por igual período.

En favor del apartamiento preventivo de Carzoglio votaron Pettigiani, los diputados Sandra París y Guillermo Castello y el senador Marcelo Pacífico, todos de Cambiemos, además de los abogados Juan Emilio Spinelli, Jorge Martínez, Graciela Amione, Jorge Álvarez y Pedro Arbini Trujillo.

En octubre, Carzoglio rechazó el pedido de detención al dirigente de Camioneros Pablo Moyano, que había solicitado el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera. El magistrado denunció que recibió amenazas anónimas. “No me dejé llevar por las presiones de ninguna de las partes y no me dejé presionar por la campaña de prensa llevada a cabo por el Grupo Clarín y La Nación”, recalcó el magistrado.

Pablo Moyano había sido considerado por Scalera como “jefe” de una asociación ilícita con negocios vinculados al club Independiente, desde la venta de jugadores a reventa de entradas. El dirigente sostuvo que la “acusación irrisoria” se enmarca en “un ataque mediático que ha hecho un delincuente”, en referencia al detenido Pablo ‘Bebote’ Álvarez.

“El juez Carzoglio tuvo la grandeza de no emitir el pedido de detención pese a todos los pedidos que sufrió en las últimas horas. Pablo no tenía motivos para ir preso”, remarcó el líder de Camioneros, Hugo Moyano, tras conocer el fallo.