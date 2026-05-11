Moyano rechazó la municipalización de la recolección de residuos en la provincia de Buenos Aires

El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, cuestionó públicamente la propuesta de municipalizar el servicio de recolección de residuos y barrido manual en la provincia de Buenos Aires, luego de que el titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) impulsara esa alternativa para los distritos bonaerenses.

A través de un video difundido en redes sociales, el dirigente camionero apuntó contra esa iniciativa y vinculó la postura con políticas de ajuste. “¿Qué diferencia hay entre el ministro (de Economía, Luis) Caputo, (de Desregulación y Transformación del Estado, Federico) Sturzenegger, (jefe de Gabinete, Manuel) Adorni, (jefe porteño) Jorge Macri y este señor (el secretario de FESIMUBO, Hernán) Doval?”, expresó Moyano al referirse al planteo que promueve cambios en la prestación del servicio.

En esa línea, Moyano sostuvo que la propuesta responde a intereses de las administraciones locales y lanzó críticas directas hacia el dirigente municipal. “Este señor actúa como jefe de prensa de sus patrones, que son los intendentes municipales”, afirmó durante su mensaje en defensa del actual sistema de empresas privadas que concesionan el servicio.

El referente de Camioneros advirtió además que una eventual municipalización del servicio de recolección implicaría un impacto sobre los salarios de los trabajadores del sector. Según señaló el dirigente, el cambio de encuadramiento laboral generaría una reducción cercana al 50% de los ingresos en comparación con el convenio colectivo vigente.

“Muchos municipales no llegan a cubrir la canasta básica con su salario. Y este señor quiere llevarnos a la pobreza, a la miseria”, sostuvo Moyano, al remarcar su rechazo a cualquier modificación del esquema actual de prestación del servicio de residuos.

La discusión se da en medio de tensiones previas entre el gremio camionero y distintos municipios bonaerenses. Uno de los antecedentes recientes se registró a fines de marzo, cuando se produjo un conflicto en torno al servicio de recolección que derivó en protestas y en la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense mediante una conciliación obligatoria.

Al recordar ese episodio, Moyano aseguró que el sindicato ya enfrentó intentos de modificar las condiciones laborales en el sector. “Venimos de un conflicto muy grande en Villa Gesell, en donde hemos defendido con huevo y con lucha 45 puestos de trabajo”, expresó el dirigente.

El planteo de municipalización surge en un escenario marcado por restricciones presupuestarias para las administraciones comunales, que revisan contratos vinculados a la recolección de residuos, uno de los servicios de mayor peso dentro de las estructuras municipales.

Frente a ese escenario, el dirigente camionero convocó a trabajadores y delegados bonaerenses a intervenir para impedir avances sobre el convenio colectivo. “No vamos a permitir que se municipalice ni un servicio de la recolección”, afirmó, al tiempo que ratificó la posición del gremio de sostener las condiciones laborales actuales del sector.