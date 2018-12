“Estamos en deuda”, reconoció Coria

El volante de San Martín de Burzaco, no obstante, confía en mejorar en el próximo semestre.

San Martín de Burzaco transita unas semanas de descanso tras haber finalizado la ronda inicial de la Primera C. El Azul no tuvo un buen semestre ya que terminó en la última posición junto a Sportivo Barracas. Sin embargo, en el tramo final, logró algunos buenos resultados que le permite encarar el 2019 de mejor manera.

“Pudimos sumar sobre el cierre algunos puntos y comenzamos a hacernos fuertes de local, que era a lo que siempre aspiramos. Eso nos ayudó a tener esperanza e ilusión de poder arrancar bien el año que viene y hacer un buen segundo semestre”, afirmó Jorge Coria en charla con Info Región.

No obstante, el volante reconoció que “desde lo futbolístico”, el plantel está “en deuda”. “Sabemos que no hicimos un buen semestre y no pudimos demostrar en la cancha todo lo que estamos en condiciones de hacer”, agregó.

Levantada

San Martín tuvo un mal arranque del campeonato ya que en las primeras 13 fechas solo consiguió una victoria, situación que derivó en el cambio de entrenador. Desde la llegada de Néstor Ferraresi, obtuvo dos triunfos, dos empates, dos derrotas y consiguió mantener la valla invicta en las últimas tres fechas.

El mediocampista destacó que el equipo “ganó solidez” y se mostró “más firme”. “Seguimos pasando sobresaltos como durante todo el torneo, pero nos sentimos un poco más compactos. Nos mentalizamos en cerrar un poco más nuestro arco y creo que lo conseguimos”, remarcó el volante y reconoció que desde la llegada de Ferraresi “hubo un cambio”, porque cada entrenador tiene su estilo.

Objetivos

De cara al próximo semestre, el volante evaluó que deben ser “más eficaces” porque solo marcaron nueve goles en la primera rueda. “No hablo solo de los delanteros, tenemos que generar más situaciones. Los mediocampistas tenemos que llegar más al área y ser más precisos en la pelota parada”, subrayó.

El comienzo de la pretemporada, en tanto, será fundamental para tratar de consolidar la idea del entrenador. “Cuando llegó, apenas tuvo tres días para preparar el primer partido y con el correr de las fechas no tuvimos semanas muy largas para trabajar”, recordó Coria.

“Nos vamos a preparar muy bien porque será un semestre muy duro y vamos a hacer todo lo posible para mejorar. No tengo dudas de que podemos lograrlo”, concluyó.