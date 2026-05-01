Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco se miden en la zona sur

Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco se enfrentarán mañana en el Estadio Francisco Boga.

Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco se enfrentarán mañana en el Estadio Francisco Boga.

Brown de Adrogué, que viene de una victoria que le permitió respirar, visitará mañana a San Martín de Burzaco, por la Fecha 14 de la competencia de la Primera B.

El encuentro se disputará el sábado, desde las 18, en el Estadio Francisco Boga y contará con la transmisión de LPF Play.

El Tricolor llegó a las 13 unidades (tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas) y salió de la zona de descenso, se encuentra en la posición 17.

Por su parte, San Martín acumula 15 puntos y se encuentra en las puertas de la zona de ascenso, por lo que no dejará pasar la chance de sumar de a tres ante su gente.