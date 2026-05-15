Talleres y otro partido clave: visita a San Martín de Burzaco

Talleres enfrentará a San Martín de Burzaco, el sábado, en el Estadio Francisco Boga. Los dos quieren sumar de a tres para mantenerse en zona de Reducido.

Talleres enfrentará a San Martín de Burzaco, el sábado, en el Estadio Francisco Boga. Los dos quieren sumar de a tres para mantenerse en zona de Reducido.

Por la Fecha 16 de la competencia de la Primera B, Talleres (que viene de victorias clave) visitará a San Martín de Burzaco en el Estadio Francisco Boga.

El encuentro, válido por la Fecha 16 de la competencia de la Primera B, se disputará el sábado, desde las 15.30, en el Estadio Francisco Boga. La transmisión será de LPF Play.

El Tallarín quedó quinto en la tabla con 25 puntos, producto de siete victorias, cuatro empates y tres derrotas. El rival acumula 19 unidades y ocupa la última plaza del Reducido.