Un defensor central y un centrodelantero, los puestos a reforzar para Talleres

El plantel de Talleres de Remedios de Escalada afronta los últimos días de vacaciones mientras los dirigentes tratan de avanzar en las negociaciones para concretar la llegada de los refuerzos y que estén desde el inicio de la pretemporada.

En diálogo con Info Región, el presidente de la institución, Alejandro Freije, confirmó que de acuerdo a lo conversado con el cuerpo técnico que encabeza Gustavo Noto, trabajan para incorporar “un central y un centrodelantero”.

“Lo del defensor está avanzado, en cambio lo del nueve es un poco más difícil porque es un puesto un poco más complicado para conseguir, pero estamos trabajando ya que la idea es que los refuerzos estén disponibles para el inicio de la pretemporada”, afirmó el dirigente.

El entrenador junto con su cuerpo de trabajo decidieron que Pablo Bangardino, Nicolás Ayr, Iván Ramos, Juan Sánchez, Mariano Tripodi y Gabriel Giacopetti no serán tenidos en cuenta para el 2019. Freije afirmó que ya acordaron la rescisión del contrato con la mayoría de ellos.

Balance

El presidente del Rojo, por otra parte, realizó un balance del 2018 y reconoció que desde lo futbolístico a Talleres “no le fue bien”. “El resultado no fue bueno y tampoco el rendimiento del equipo. Es algo que está a la vista que el plantel tuvo un rendimiento bajo. Seguramente parte de nuestro trabajo no estuvo bien hecho y no dio el fruto que esperábamos”, analizó.

Si bien desde lo futbolístico no estamos en la mejor situación, uno siempre debe mirar lo institucional en su conjunto. Estamos contentos con el club que tenemos

El mal arranque del certamen derivó en el cambio de entrenador a la mitad del torneo. Desde la llegada de Gustavo Noto, el equipo consiguió algunos buenos resultados aunque no alcanzó para terminar de una buena manera la primera rueda.

“Es un técnico que trabaja mucho y tiene buena ascendencia sobre los jugadores. Hizo una buena labor. Nos dijo que esto se levanta y que se va a resolver”, confió.

Situación económica

Por último, el dirigente destacó que “pese a haber sido un año complicado”, los jugadores cobran su salario “todos los meses en fecha”. “Fue un año difícil respecto a sponsors y al pago por los derechos de televisación. La AFA es puntual, pero con el proceso inflacionario, los gastos y los costos se elevan y se hacen difícil solventarlos”, explicó.

“Desde el punto de vista económico y financiero estamos bien parados. En estos diez años, desde el levantamiento de la quiebra, hicimos la iluminación del estadio, terminamos las tribunas, tenemos un césped de primera calidad, pudimos hacer una cancha de parquet de básquet y nos dimos el lujo de inaugurar una cancha de césped sintético. Si bien desde lo futbolístico no estamos en la mejor situación, uno siempre debe mirar lo institucional en su conjunto. Estamos contentos con el club que tenemos”, concluyó.