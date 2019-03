Resquín quiere aprovechar “el envión anímico”

Brown de Adrogué arrancó la semana con una sonrisa luego de lo que fue la vuelta al triunfo en el Lorenzo Arandilla. El sábado venció a Chacarita y ya prepara lo que será el encuentro ante Deportivo Morón, en condición de visitante.

“Estamos encontrando el juego y como nos queremos sentir adentro de la cancha. Ya nos sacamos la espina de no poder de local. Sabemos que es una obligación hacernos fuertes en nuestra casa y que de visitante salimos a jugar de igual a igual con nuestra manera de juego”, indicó el volante Maximiliano Resquín, en diálogo con Info Región.

El triunfo

Luego de cuatro partidos, el conjunto de Pablo Vico volvió a ganar en casa. Al respecto, Resquín apuntó que preparan “contentos y entusiasmados” el encuentro del sábado, desde las 17, ante Deportivo Morón.

“Veníamos con el envión de ganar de visitante (1-0 ante Mitre de Santiago del Estero), y sabíamos que teníamos la deuda con nuestra gente y con nosotros mismos de ganar de local. De igual manera, no nos conformamos ni nos distraemos porque sabemos que, hoy en día, cualquier equipo te puede ganar y te aleja. Estamos tranquilos pero con mucha confianza”, explicó el volante.

El equipo

De cara al próximo compromiso, el volante del Tricolor, en charla con este medio, calificó de “fundamental” la idea de mantener el arco en cero para cada partido que resta en el Nacional. “Tenemos que ser firmes abajo. Sabemos que contamos con una defensa férrea y con el Laucha (Martín Ríos), que está pasando un gran momento. Además, los delanteros siempre van a tener alguna que van a poder cambiar por gol”, agregó.

“Somos un equipo humilde y de perfil bajo. Tenemos jugadores de jerarquía y chicos con muchas ganas. Nos apoyamos en el grupo y sabemos que si tiramos todos para el mismo lado, vamos a lograr nuestra meta”, comentó el volante.

El Reducido

“El Reducido es nuestro objetivo desde principio de campeonato. Por suerte pudimos meter dos triunfos consecutivos que nos dejaron volvieron a poner en la pelea”, señaló Resquín. Con la victoria ante el Funebrero, Brown trepó hasta la séptima posición de la tabla general, con 26 puntos. Está en zona de clasificación, a falta de siete fechas.

“La clave de nosotros es hacernos fuertes de local y jugar de igual a igual en cualquier cancha de visitante. Y si no se puede ganar afuera, no hay que perder. Estamos en la recta final y no hay que dejar puntos en el camino”, concluyó el volante.