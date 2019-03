“Necesitamos que Talleres vuelva a enamorar”

El candidato a vicepresidente del Club Atlético Talleres por la Agrupación Talleres 78, Osvaldo Fernández, expresó que uno de los principales objetivos de su proyecto es que el club “trascienda, sea protagonista y que vuelva a enamorar”.

“Al socio de Talleres le pido que nos acompañe, que tenemos muchas ideas y proyectos viables, y fundamentalmente para empezar a llevarlos a cabo en lo inmediato. No vendemos espejitos de colores, no es nuestro estilo. Vamos a crecer ediliciamente, vamos a ser un club moderno, socialmente activo, y en el plano futbolístico, vamos a ir por el sueño del ascenso, podemos lograrlo. El club creció mucho desde el levantamiento de la quiebra y se mantiene un equilibrio económico que no vamos a arruinar con locuras”, expresó.

En este sentido, sostuvo que si es resultado electo, “Talleres no va a correr riesgos” y remarcó que el club necesita “trascender, ser protagonista y volver a enamorar”.

Los comicios en el Tallarín se realizarán el próximo 9 de marzo, luego de 60 años. Todos los años se renueva un terció de la comisión directiva y en esta oportunidad se renovarán, entre otros, el cargo de vicepresidente, ocupado hasta el momento por el Dr. Alejandro Taraborrelli.

En este marco, el candidato de la Agrupación Talleres 78 sostuvo que su espacio cuenta con “personas idóneas en cada sector para desarrollar a corto, median y largo plazo” todos los lineamientos proyectados.

“El socio fundamentalmente verá a nuestra agrupación trabajando el día posterior al acto eleccionario, como también llevo adelante tareas en las distintas actividades desde su conformación. Talleres necesita que nos sumemos a trabajar ya. Vamos a arreglar los baños existentes, vamos a construir nuevos baños y vestuarios para las actividades, habrá muchas mejoras edilicias, en general, en todo el Club”, agregó.

Adelantó, que en caso de ganar, incorporarán más actividades a las ya existentes y que tienen como meta construir un polideportivo en la sede de Escalada, junto a la Estación. “También crearemos el Museo Albirrojo, un espacio destinado a la memoria del club. Vamos a sostener lo que se hizo y no poner en riesgo al club”, concluyó.