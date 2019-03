Los estrenos de la semana, hay varios nacionales

Maligno

Luego de que su hijo pequeño esté demostrando un comportamiento perturbador, su madre Sarah (interpretada por Taylor Schilling de la serie Orange is the New Black) sospecha que alguna fuerza paranormal puede estar controlandoló. Para descubrirlo lo lleva a sesiones de hipnosis que revelarán el oscuro ser que se esconde en su interior.

DIRECCIÓN: Nicholas McCarthy.

ACTORES: Taylor Schilling, Colm Feore, Jackson Robert Scott.

GENERO: Terror .

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años

A dos metros de ti

Stella Grant (interpretada por Haley Lu Richardson) paso gran parte de su vida dentro del hospital. Tiene una enfermedad en sus pulmones que requiere aislamiento y evitar contacto con cualquier persona o cosa que pueda transmitirle una infección. Dos metros de distancia, sin excepciones.

En el mismo hospital se encuentra Will (interpretado por Cole Sprouse) quién no ve la hora de escaparse del lugar y ver el mundo. A punto de cumplir los 18 años, no ve la hora de poder tomar sus propias decisiones y desconectarse de todas las máquinas que lo rodean. Will y Stella se encuentran, se conocen y se enamoran. Pero, por la salud de ambos, deben mantenerse separados.

DIRECCIÓN: Justin Baldoni.

ACTORES: Cole Sprouse, Haley Lu Richardson.

GENERO: Romance , Drama .

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas

Lobos

Es la crónica de una familia y su acto desesperado por mantener su forma de vida. Los Nieto son victimarios pero pronto serán víctimas de un poder que los empuja a un destino irreversible. Por aquellos…para quienes en el crímen no hay error ni inocentes

DIRECCIÓN: Rodolfo Durán.

ACTORES: Luciano Cáceres, Daniel Fanego, Alberto Ajaka.

GENERO: Drama .

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años

María Callas

Documental sobre la vida y el trabajo de la cantante de ópera: Maria Callas. El mismo incluye testimonios de Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Lauren, Winston Churchill y Grace Kelly, entre otros.-

DIRECCIÓN: Tom Volf.

GENERO: Documental .

ORIGEN: Francia.

CALIFICACION: Apta todo público

Foto estudio Luisita

De Tita Merello y Susana Giménez, Amelita Vargas a Olmedo y Porcel y Atahualpa Yupanqui, las celebridades que pasaron por el estudio fotográfico de Luisita son innumerables. Sol, una joven fotógrafa, descubre en esta Casa-Estudio más de 25.000 negativos inéditos que abren una ventana hacia un verdadero epicentro artístico de la cultura popular argentina.

DIRECCIÓN: Sol Miraglia, Hugo Manso.

GENERO: Documental .

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta todo público

Down para arriba

El actor Gustavo Garzón dirige este retrato sobre sus hijos, los mellizos Juan y Mariano, y otros jóvenes que nacieron con Síndrome de Down. Todos asisten a un grupo teatral con Juan Laso, y el director descubre un universo que derrumba todos los prejuicios.

DIRECCIÓN: Gustavo Garzón.

GENERO: Documental .

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta todo público

Alicia

Jotta está desarmando la casa de Alicia, su madre. Recuerda la lucha que dieron para que ella pudiera morir en su cama y no en un hospital. También su infructuoso paso por varias religiones y las diversas crisis con sus propias ideas durante el duelo.

DIRECCIÓN: Alejandro Rath.

ACTORES: Leonor Manso, Patricio Contreras.

GENERO: Drama .

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años

El hermano de Miguel

Sergio Dicovsky fue detenido y desaparecido el 19 de noviembre de 1974, en pleno gobierno de María Estela Martínez de Perón. El documental de Mariano Minestrelli acompaña a Miguel Dicovsky, su hermano, en la investigación y se convierte en un documento testimonial clave para dilucidar los hechos.

DIRECCIÓN: Mariano Minestrelli.

GENERO: Documental .

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta todo público

La decisión

Kaveh Nariman es médico forense, tiene un accidente automovilístico con un motociclista y lesiona a su hijo de 8 años. Se ofrece a llevar al niño a una clínica cercana, pero el padre rechaza su ayuda. Un día al llegar al trabajo se encuentra con un cadáver que le resulta muy familiar…

DIRECCIÓN: Vahid Jalilvand.

ACTORES: Amir Aghaee, Navid Mohammadzadeh, Zakieh Behbahani.

GENERO: Drama .

ORIGEN: Irán.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas