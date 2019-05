La Corte confirmó que el juicio a Cristina comienza el martes

La Corte Suprema de Justicia aclaró este jueves en un comunicado que el pedido del expediente por irregularidades en la obra pública durante el kirchnerismo “no suspende el juicio oral en trámite”, cuyo inicio está previsto el martes, y que no hubo ninguna decisión del máximo tribunal en ese sentido, en referencia a la causa que tramita en el TOF 2 y que tiene a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como imputada.

Causa Vialidad: El juicio no está suspendido pero aguardan que resuelva la Corte Desde el Tribunal indicaron que ante los recursos presentados por las partes “se solicitó con carácter de urgente el expediente principal al Tribunal Oral” lo “que es una medida habitual en la Corte y ha sido adoptada en numerosas oportunidades”. “El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal, en tiempo oportuno”, precisaron. De esta forma, el juicio oral en el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, el primero que tendrá a la ex presidenta como acusada, arrancará el martes como estaba previsto.

En ese juicio, la actual senadora por Unidad Ciudadana junto a otras personas está acusada por las presuntas irregularidades con las que el empresario Lázaro Báez recibió 52 obras públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista.

Además de Cristina Kirchner están acusados Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios de vialidad nacional.