Causa Vialidad: El juicio no está suspendido pero aguardan que resuelva la Corte

El presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Jorge Gorini, aseguró este jueves que el juicio a Cristina Fernández de Kirchner y otras acusados por presuntas irregularidades en la realización de obras públicas durante la anterior gestión del kirchnerismo, “tiene fecha de inicio el martes y no hay pedido de suspensión”.

La Corte pidió el expediente de la causa Vialidad y se retrasaría el juicio a Cristina De todos modos, dejó claro que “el juicio no puede iniciar sin tener devuelto el expediente por parte de la Corte” Suprema de Justicia, que el martes pidió con “carácter de urgente” que le envíen toda la causa de la obra pública en la que está acusada la ex presidenta. “Está condicionado el inicio del debate a lo que la Corte resuelva”, subrayó Gorini en declaraciones esta mañana a radio La Red. Indicó también que “indudablemente la Corte piensa que es indispensable” este recurso, y admitió que “si considera necesario sanear” el proceso, es mejor “hacerlo previo al debate que hacerlo durante su desarrollo”.

El juicio

El comienzo del juicio oral, el primero que iba a tener a la ex presidenta como acusada, estaba previsto para el martes 21.

En ese juicio, la ex presidenta y actual senadora por Unidad Ciudadana junto a otras personas está acusada por las presuntas irregularidades con las que el empresario Lázaro Báez recibió 52 obras públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista.

Además de Cristina Kirchner están acusados Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios de vialidad nacional.

Para el inicio del juicio es necesario que la Corte devuelva el expediente, pero no existe plazo establecido para esta acción.