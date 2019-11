Obra pública en Santa Cruz: Citan formalmente a Cristina y Báez se niega a declarar

La Justicia citó formalmente a indagatoria a la senadora y vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio por presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, en el marco del cual el empresa Lázaro Báez se negó hoy a declarar.

El Tribunal Oral Federal 2, conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, citó formalmente hoy a la ex presidenta para el próximo lunes 2 de diciembre a las 9.30 a fin de prestar declaración indagatoria en el juicio.

Hoy, el detenido empresario Lázaro Báez se negó a prestar declaración. Fue trasladado desde la cárcel a los tribunales federales de Retiro para presenciar la audiencia, pero manifestó ante el Tribunal Oral Federal 2 que por el momento no declarará. “He tenido la oportunidad de escuchar las imputaciones que se me han hecho, me reservo el derecho de declarar para una oportunidad más adelante”, expresó.

El Tribunal juzga el presunto direccionamiento, pago de sobreprecios y otras irregularidades con la obra pública en Santa Cruz en el kirchnerismo, adjudicada en un 80 por ciento a empresas de Báez, según la acusación.