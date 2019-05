Lavagna aseguró que en Alternativa Federal “no hubo ninguna ruptura”

El ex ministro de Economía explicó que hubo “una fijación de diferencias” con el partido y advirtió: “Mi limite son quienes están en uno u otro lado de la grieta”.

El ex ministro de Economía y precandidato de Consenso 19, Roberto Lavagna, explicó cuáles fueron “las diferencias de fondo” que hubo con Alternativa Federal aunque aclaró que “no hubo ninguna ruptura” con el partido.



“Todos los diálogos están abiertos, las puertas están abiertas. Hubo una fijación de diferencias. Mi límite son quienes están en uno u otro lado de la grieta”, indicó el referente de Consenso 19 en declaraciones radiales.



“Hay un límite con quienes están en el Gobierno o con la ex presidenta, ese camino no ha dado resultados. Argentina es un extraño país que hace ocho años que está paralizado. La posición de centro tiene que tener un contenido claro y no simplemente amontonamiento”, aseguró.

Lavagna, quien ayer se ausentó en la reunión de los principales dirigentes de Alternativa Federal, había señalado las “diferencias de fondo” con el pedido del reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien convocó a Daniel Scioli y Marcelo Tinelli.



“No hagamos un amontonamiento de gente que aspira a cargos. Hace falta un gobierno de unidad nacional, lo central es sumar voluntades, crear un consejo económico y social permanente. Esto no tiene que ver con una interna con gente cuya posición política está más cerca de uno de los dos extremos de la grieta”, aclaró el ex ministro de Economía.