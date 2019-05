Massa: “El 22 de junio vamos a tener los candidatos”

El jefe del Frente Renovador y precandidato a presidente, Sergio Massa, dialogó con la prensa luego de la cumbre de Alternativa Federal junto a Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Ángel Pichetto, que tuvo la gran ausencia del ex ministro de Economía Roberto Lavagna.



Lavagna, ausente en la reunión de Alternativa Federal “Estamos trabajando en una alternativa con el desafío que tenemos por delante, que es ponerle punto final un gobierno que fracasó. Queremos ganarle las elecciones el 20 de octubre y construir un nuevo gobierno. Hay que salir de la discusión política y enfocarnos en la construcción de un programa de gobierno”, indicó el dirigente. El jefe del Frente Renovador calificó de “fracaso” al actual mandato del presidente Mauricio Macri. “El país necesita poner un rumbo nuevo. Tenemos que solucionar los problemas de los jubilados y los problemas de empleo en la Argentina. Además, hay un problema muy serio en cuanto a la economía, la seguridad y la educación”, agregó.

En el marco de la reunión de esta mañana de los principales referentes de Alternativa Federal, que tuvo la ausencia de Lavagna, quien ratificó su candidatura en los últimos días, Massa explicó que “la construcción de una alternativa necesita de todos”.



“Necesitamos que todos pongamos nuestro esfuerzo y nuestro granito de arena. Tenemos la capacidad de convocar a todos los argentinos para que podamos salir de este pantano de fango”, recalcó Massa.



En la misma línea, el ex intendente de Tigre concluyó: “El 22 de junio vamos a tener los candidatos. Los argentinos la están pasando muy mal. Hay que concentrarse en políticas para resolver la calidad de vida de todos nosotros. Mientras tanto, el gobierno no da explicaciones y no da respuestas a estos problemas. No hay que poner el foco en esta distracción política”.