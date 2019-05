Lavagna marcó “diferencias de fondo” con Alternativa Federal por la convocatoria de Scioli

El ex ministro de Economía también ratificó su precandidatura a presidente por Consenso 19.

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna ratificó su postura como “candidato a presidente por Consenso 19” y marcó diferencias con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por convocar a Daniel Scioli para que se sume a Alternativa Federal.

Massa: “El 22 de junio vamos a tener los candidatos” En tanto, Lavagna señaló que, en la reunión con el reelecto gobernador de Córdoba, “surgieron diferencias de fondo”. “Tuvieron que ver con la incorporación a las PASO de algunas personas que no habían estado”, explicó el dirigente, que agregó que la figura de Scioli “acerca el espacio al kirchnerismo”. El ex ministro se ausentó este miércoles a la reunión entre los principales dirigentes de Alternativa Federal, en las que estuvieron Schiaretti, Miguel Ángel Piccheto, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey. Lavagna, en declaraciones a C5N, se alejó de “la grieta” e indicó que su idea es “ni Cristina ni Cambiemos”.

“Fuimos los primeros en contestar a Macri sus puntos para el acuerdo. En ellos no figura la palabra ‘crecimiento’, ni ‘creación de trabajo’… no figura la educación. No podemos aprobar esos 10 puntos”, aseveró.

Además, el ex ministro se despegó del jefe del Frente Renovador, quien pidió “el apoyo de todos” para ponerle “punto final al gobierno de Mauricio Macri”. “Él tiene un proyecto distinto, lo cual es legítimo”, concuyó.