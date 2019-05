Hay escuelas de Lomas que no tienen gas desde hace un año

Desde Suteba advirtieron que son 37 las instituciones educativas que no cuentan con el servicio en el distrito y tanto chicos como docentes deben trabajar en condiciones “inhumanas”.

“Es inhumano”. Así lo advirtieron desde la delegación lomense del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba). Es que son decenas las escuelas que desde hace un año no tienen gas y con la inminente llegada del invierno, la situación de torna más que complicada. Tampoco cuentan con los cupos necesarios en comedores y muchos vuelven a casa con la panza vacía.

Son varias las instituciones que no cuentan con el servicio y no pueden calefaccionar los salones, pero el temor por “represalias” impide que las autoridades puedan hacer pública la denuncia de las condiciones en las que deben estudiar chicos y chicas. Desde Suteba, en tanto, detallaron que en el distrito son 37 las escuelas que no tienen gas. El secretario general de Suteba de Lomas de Zamora, Javier Perín, precisó que “son alrededor de 10 mil alumnos” los que se ven afectados por la problemática.

La tragedia de Moreno, que tuvo lugar en agosto del 2018, marcó un antes y un después. Tras la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (Suteba, AMET, Udocba, Sadop y FEB) realizó un relevamiento para determinar las condiciones de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. En Lomas de Zamora, el operativo de control fue llevado a cabo por las autoridades municipales y el Consejo Escolar. “Se revisaron todas las instalaciones de gas de todos los edificios escolares de la región”, puntualizó Perín.

A raíz de los resultados se les cortó el suministro de gas a 180 establecimientos, de los cuales la mayoría eran desperfectos menores que fueron solucionados, según explicó el referente de Suteba, con el “fondo de coparticipación educativo que tiene el municipio”.

Detalló que el gobierno de la provincia de Buenos Aires “se había comprometido en resolver la problemática de gas de 40 escuelas”, de las cuales “30 siguen sin tener la instalación de gas definida desde agosto del año pasado”. De ese tiempo a esta parte, se sumaron siete instituciones a la lista.

“Lo único que tiene que definir el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires es enviar la partida presupuestaria para poder liquidar la primera tanda de obras y después seguir ejecutando las otras tres tandas que es lo que está faltando”, explicó Perini. “Espero que el Gobierno tenga la voluntad política de dar solución pronta a este grupo de escuelas”, apuntó.

Las temperaturas son bajas durante las mañanas y la llega del invierno es inminente, motivo por el que desde Suteba advierten que de no haber una solución, se verán obligados a implementar “una medida, como en otras épocas: ante una determinada temperatura, el equipo directivo suspende las clases porque es totalmente inhumano que tanto los pibes como los docentes estén en clase en escuelas sin calefacción”.

Panzas vacías

El desempleo, la inflación y los tarifazos provocan que muchos chicos no puedan hacer todas las comidas y muchas veces encuentran en la escuela el único alimento del día. Sin embargo, los cupos no alcanzan y hace decenas de chicos que vuelven a sus casas con la panza vacía. En general, las autoridades racionan la comida para que todos puedan tener acceso a la merienda, por ejemplo.

Perín precisó, en ese marco, que alimentos “faltan para el 56 por ciento de la matrícula” y la falta de gas en las escuelas vuelve “más compleja” la situación ya que en los comedores escolares no se puede cocinar y “es mucho más difícil dividir un plato frió que una ración de olla”. Hoy, el valor de un cupo es de 21 pesos. “Estamos en una situación compleja”, concluyó.