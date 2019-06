“Esperamos que Massa se integre”, expresan desde el PJ de Echeverría

El concejal por el bloque PJ-Unidad y Renovación y ex secretario de Acción Social de Esteban Echeverría, Daniel Saavedra, espera que el Frente Renovador logre un acuerdo con el peronismo para “armar la coalición más amplia posible” para derrotar a Cambiemos.

El PJ de Echeverría criticó las colectoras y advierte que a Cambiemos “los números no le dan” “Más allá de que se está desmembrando el experimento de Alternativa Federal y de que están debilitados, en el caso de que Sergio Massa se sume al espacio está bien porque está convencido de hacerlo. Esperemos que se integre como todas las personas de buena voluntad”, manifestó el edil en declaraciones a Info Región. Colectoras Por otra parte y en consonancia con lo expresado por el PJ bonaerense, Saavedra criticó la posible vuelta de las listas colectoras. “Es una contradicción más del Gobierno que ahora busca que (María Eugenia) Vidal esté en la boleta de Alternativa Federal. Lo que antes para ellos estaba mal ahora está bien”, cuestionó.

Y luego añadió: “Cuando desde Cambiemos ven que las cosas que sostienen no funcionan, empiezan a contradecirse. No obstante, por más que pongan muchas artimañas a la gente no la van a engañar más”.

Kicillof-Magario

Por último, valoró la fórmula del peronismo bonaerense encabezada por ex ministro de Economía Axel Kicillof. “Más allá de los anhelos para que el candidato sea un intendente no podemos ser testarudos. Además, su figura es atrayente. Ha tenido una muy buena administración en los tiempos de Cristina. Es un muy buen representante”, elogió y también ponderó a la precandidata a vicegobernadora, Verónica Magario.