Lomas Athletic ganó por la mínima

Lomas Athletic derrotó este sábado 24-23 a Mariano Moreno en condición de visitante, en el marco de la décima fecha de la Primera A de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y volvió al triunfo fuera de casa tras tres encuentros.

El partido

Los de Longchamps golpearon rápido y marcaron el primer try a los dos minutos de comenzado el encuentro y diez después, estiró la ventaja con otra apoyada en el in goal y su conversión. El trámite entró en una meseta y el local logró descontar con un penal. En la última de la primera etapa, Moreno anotó un try y convirtió para que los equipos se vayan al descanso 12-10 en ventaja para el Tricolor.

En el complemento, ambos equipos fueron intercambiando tries y penales y cuando parecía que el partido se lo llevaba el local, Lomas logró apoyar en el in goal cerca del cierre y se quedó con la victoria por 24-23.

Lo que sigue

Con este resultado, el Tricolor suma 23 unidades y escaló a la séptima posición. El próximo fin de semana no habrá acción en los torneos de la URBA, por lo que los de Longchamps volverán al ruedo el sábado 20 cuando reciban a Deportiva Francesa, equipo que viene de caer ante San Carlos.