Massa esquiva la definición: convocó a un debate público

A días del vencimiento del plazo para la inscripción de las alianzas, de cara a las elecciones, se esperaba una definición de Sergio Massa, que se puso el traje de candidato por Alternativa Federal pero es tentado por el peronismo kirchnerista. Le esquivó a las definiciones y llamó a construir una “gran y amplia” coalición opositora porque “es más lo que une que lo que separa”.

De todos modos, dejó en claro que no cierra con “los gobiernos de Cambiemos” y echó por tierra las intenciones del oficialismo de proponer a María Eugenia Vidal como su candidata en la Provincia.

“Para poner de pie a la Argentina necesitamos un programa de gobierno con políticas de Estado desde el 10 de diciembre. Primero las ideas, luego los nombres. Espero que entendamos que la esperanza se genera contándole a los argentinos no solo quiénes, sino con qué programa y con qué compromisos vamos a construir el futuro”, expresó el líder del Frente Renovado. “Trabajemos por una nueva mayoría que construya un nuevo gobierno, con una gran y amplia coalición opositora que la haga posible”, completó.

En su mensaje pidió “salir de la lógica amigo-enemigo, de los enfrentamientos históricos, y pasar a la construcción de una gran coalición de gobierno que supere el fracaso de la Argentina”. “Todos debemos ceder algo, para construir para todos los argentinos”, aclaró Massa, al tiempo que consideró: “No se trata de qué lugar ocupa cada dirigente, sino cómo vamos a curar las heridas del fracaso, los errores y la soberbia de este Gobierno, que eligió un gobierno para pocos, lastimando a la enorme mayoría de los argentinos”.

Pidió ser “profundamente autocríticos” de los “errores y fracasos” porque “borrón y cuenta nueva no curan per se las lastimaduras del tejido social”.

Uno de los subtítulos del mensaje difundido este sábado advierte: “Es más lo que nos une que lo que nos separa”.

“Las evidencias del fracaso de Macri son múltiples: una inflación descontrolada, una devaluación superior al 300%, una desocupación que roza los dos dígitos, una crisis industrial sin precedentes, etc. Macri eligió un mal camino, un camino equivocado, un camino para pocos. Y hoy, como consecuencia de su fracaso, la Patria está en peligro”, señala, al tiempo que advierte: “Los gobiernos de Cambiemos o no son conscientes de lo que pasa, o no les importa”.

“Su insensibilidad es tal que, en vez de atender las demandas de la gran mayoría, en vez de preocuparse y reaccionar a las crecientes cifras de pobreza y desempleo, en vez de combatir las consecuencias de la inflación, eligen reforzar el ajuste una vez más. Ante su insensibilidad, nuestra esperanza de compromiso con la realidad. Ante el fracaso del gobierno de Macri, nuestro compromiso. Los argentinos y argentinas están esperando soluciones a sus problemas, que son muchos y angustiosos”, plantea en otro tramo del texto. Y aclara que “la polarización es rentable para ellos, no para el país”.

Su compromiso es con “el trabajo y el desarrollo económico inclusivo”, “la lucha contra la pobreza”, “la educación de calidad”, “la calidad de vida de nuestros jubilados y jubiladas”, “la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista”, “con el cuidado del medioambiente”, “la seguridad y la justicia”, “con una Argentina más federal”, “la calidad de información, institucional y democrática”, “deuda y sostenibilidad financiera” y “consejo económico social y productivo”.

