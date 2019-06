Condenaron a un año de prisión Mariana Gómez

La Justicia de la ciudad de Buenos Aires condenó este viernes a un año de prisión a la joven que se besaba con su esposa y fumaba en un lugar prohibido de la estación de Constitución, quien fue acusada de “resistencia a la autoridad y lesiones leves”.

El episodio ocurrió en octubre de 2017, cuando Mariana Gómez y su esposa Rocío Girat se encontraban fumando y besándose en un andén de la estación Constitución, lo que motivó la intervención de los policías de la Ciudad Jonathan Rojo y Karen Villarreal, para que Gómez apagara el cigarrillo.

Ella aseguró que no había indicaciones sobre la prohibición de fumar y aclaró que había otras personas en la misma situación, pero no fueron detenidas. Según dijo, Rojo se dirigió a ella diciéndole: “Pibe, ¡apagalo!”. “Yo le aclaré que soy mujer, apagué el cigarrillo y me quise ir, pero él se me pone adelante y ahí tuvimos un encontronazo pero sin ni siquiera levantar la voz, tras lo cual me detuvo”, apuntó.

En el forcejeo para detenerla, la agente Villareal perdió un mechón de pelo que originó la calificación de “lesiones graves”, pero luego una pericia médica pedida por la defensa de la chica las consideró “lesiones leves”.

La defensa encarnada por Lisandro Teszkiewicz, del colectivo “Abogados por la Justicia Social”, planteó que Rojo pretendió identificarla y labrarle un acta, dos acciones que no están contempladas en el procedimiento a seguir ante un fumador en una zona libre de humo.