La familia de Anabelia Ayala apelará la condena a Junior Benítez

Juan Carlos Ayala, papá de Anabelia Ayala, anticipó de apelará la condena de cinco años para Junior Benítez.

“Él entró a mi domicilio y me pegó una piña, me clavó un cuchillo en la rueda. Lo que diga la familia a mí no me importa porque yo confío en la Justicia”, advirtió.

Y dio a conocer el clavario que vivió su hija. “Sufrió tanta violencia que ella nos ocultaba a nosotros porque tenía miedo de que él nos matara a nosotros”, señaló.

En ese sentido, planteó: “Lo que hacia era protegernos a nosotros, creo que no aguantó más la presión”. En enero, la joven se quitó la vida.

Rodrigo Tripolone, su abogado, anunció que el fallo del juez Antonio Miguel Balicki del Tribunal Oral Correccional N°8 de Lomas de Zamora no es el esperable por lo que solicitarán la revisión en la Cámara de Apelaciones.