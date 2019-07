Para Cobos, Macri logró “la resurrección del Mercosur”

El titular de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el radical mendocino Julio Cobos, aseguró hoy que el presidente Mauricio Macri logró “la resurrección del Mercosur” al alcanzar el acuerdo comercial del bloque sudamericano con la Unión Europea (UE), lo que constituye “un avance importante en el posicionamiento argentino en la escena internacional”.

Cobos consideró que el Presidente logró “la resurrección” del bloque comercial a partir del acuerdo que se firmó el pasado viernes, pero llevó dos décadas de trabajo. Y advirtió que hay “un avance” en el “posicionamiento” del país en la “escena internacional”.

“(El acuerdo) Abre un amplio abanico de posibilidades para las economías regionales. Es fundamental potenciar la competitividad de nuestros productos para llevarlos a cada góndola de la Unión Europea”, considera el senador, quien lo definió como “histórico” para el país, la región y el mundo.

El convenio, que debe ser aprobado en el Congreso, reconoce los distintos niveles de desarrollo e integración, no implica una apertura inmediata, preserva las compras públicas como política de desarrollo, no significa apertura sin contención, protege el medioambiente y los derechos laborales y no cambia las reglas de juego en materia de propiedad intelectual, según enumera Cancillería.

El acuerdo Mercosur-UE, según Cancillería by Info Región on Scribd

Más temprano, desde el Gobierno informaron que entraría en vigencia recién en dos años. “Son 10.000 posiciones arancelarias, hay que pasar en limpio esos papeles, traducirlo a 23 lenguas, y, luego, tiene que pasar por el Parlamento europeo; después, por los cuatro Congresos del Mercosur: y, finalmente, por los 28 Congresos de Europa”, explicaron desde la Secretaría de Agroindustria.