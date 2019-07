Elecciones 2019: La posición de los candidatos sobre el aborto

El proyecto que avala la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 logró, tras un histórico debate, media sanción el año pasado. Pasó Diputados pero no corrió la misma suerte en el Senado. Este año se presentó por octava vez y lo más probable es que no se trate pero es un tema obligado en la campaña. ¿Qué opinan los candidatos?

Todas las posiciones fueron recogidas de artículos periodísticos publicados respecto al tema o bien de discursos en el Congreso de la Nación, donde cuatro de los candidatos emitieron su voto a favor de la IVE.

El Frente de Todos

El candidato presidencial Alberto Fernández se pronunció hace algunas horas a favor del aborto y consideró que el tema debe avanzar con la despenalización, como “paso previo”.

“En Argentina hay un problema de salud pública que es la cantidad de mujeres que se mueren como consecuencia de abortos que se hacen clandestinamente. Necesita una respuesta y una solución. Respeto a los que no piensan como yo, quiero que comprendan la magnitud del problema”, reflexionó. Mientras el proyecto no sale, pidió “avanzar en algunos puntos” y consideró que “una forma es terminar con la penalización del aborto” como “paso previo a la legalización”.

Cristina Fernández de Kirchner, su compañera de fórmula, dejó asentada su postura en la votación del Senado. “Estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo. Y la situación va a seguir siendo la misma”, cuestionó, manifestando su “sí” a la IVE. Volvió a referirse al tema este fin de semana en Chaco, donde presentó “Sinceramente”, libro que tiene un destacado sobre el tema.

Juntos por el Cambio

El presidente Mauricio Macri expresó: “Estoy a favor de la vida pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables”. Fue en el discurso en la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura el año pasado.

Por su parte, el candidato a vice y senador Miguel Ángel Pichetto se muestra a favor. “Estoy convencido que la Argentina, cuando podamos votar este tema, entrará definitivamente en la modernidad y en un proceso de equidad, un poco más de lo que hoy todavía se vive”, dijo en su intervención en la Cámara alta, cuando se debatió el proyecto el año pasado.

Consenso Federal

El candidato presidente Roberto Lavagna habló sobre el tema en una entrevista periodística. “En lo personal, estoy en contra”, aseguró, y justificó su posición en “el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto en casos de violación o peligro de muerte para la madre”.

Su compañero de fórmula, el gobernador Juan Manuel Urtubey se mostró a favor de “despenalizar” el aborto. “Yo he dado mi opinión respecto de avanzar en la despenalización del aborto, totalmente de acuerdo en eso, pero yo no puedo imponer mi criterio a otro si el pueblo argentino quiere una cosa diferente”, consideró, al tiempo que pidió una “consulta popular”.

Frente de Izquierda Unidad

El candidato presidencial Nicolás del Caño, durante su alocución en Diputados cuando se trató el proyecto de IVE, reclamó: “Legalicen el aborto, no sean hipócritas. No condenen a la muerte de mujeres por abortos clandestinos. No se escondan detrás de sus creencias religiosas”. Y exigió, acto seguido, “la reparación de la Iglesia del Estado.

Romina del Plá es la cuarta firmante del proyecto de Ley de Aborto Legal, que se presentó este año. “Se siguen muriendo las pibas, se sigue obligando a las niñas violadas embarazadas a maternar, se sigue bloqueando el acceso a la educación sexual integral. Hay un sometimiento integral”, analizó.

Vale recordar que los senadores Cristina Fernández y Pichetto son los únicos que votaron la iniciativa en el Senado y lo hicieron por el “sí”. Nicolás del Caño y Romina del Plá, en tanto, lo avalaron en la Cámara de Diputados, donde sí fue aprobado.