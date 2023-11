Sergio Massa sumó apoyos del peronismo federal

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa sumó hoy dos nuevos apoyos de cara al balotaje del 19 de noviembre que definirá quién ocupará el sillón de Rivadavia: Se trata de la diputada nacional del interbloque Federal Graciela Camaño y del exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.

“Yo no tengo ninguna duda, yo voy a acompañar la candidatura de Sergio. Sé de sus defectos y virtudes. Lo voy a acompañar exigiéndole siempre lo que yo creo que debe ser un buen gobierno, pública y privadamente”, anunció Camaño.

Madrina política y ex mano derecha de Massa en el Frente Renovador, Camaño se alejó de ese espacio cuando el tigrense aceptó formar parte del Frente de Todos en 2019, pero la relación personal perduró pese a las divergencias partidarias.

“Yo confío en que él está en capacidad para ponerse al frente”, aseguró la legisladora de Identidad Bonaerense, la bancada que comparte con Alejandro Topo Rodríguez y Florencio Randazzo dentro del interbloque Federal.

Para Camaño, el próximo gobierno “va a tener muchas dificultades, porque la grieta no se cierra de un día para el otro ni rifando cargos”.

En declaraciones radiales, la bonaerense repasó qué es lo que está en juego en las próximas elecciones y diferenció entre un modelo que quiere llevar adelante “la agenda del mundo occidental” y otro paradigma que se apoya en “una mentalidad terraplanista y negacionista”.

En otro orden, apuntó contra Juntos por el Cambio, y atribuyó la debacle electoral de esta coalición de centroderecha al hecho de que “en cuatro años, en lugar de ser una buena oposición, se dedicaron a ser un enjambre que nunca pudo ni siquiera resolver la presidencia de su interbloque”.

“Ellos son socios de la decadencia que tiene nuestro país en este momento. Los ha movilizado el odio, los moviliza el liderazgo de un líder que no tiene problemas: Mauricio Macri no va a estar acá frente al conflicto, frente a las necesidades, por eso no le importa lo que pase. Lo único que quiere es acomodar el escenario político para tener una chance dentro de cuatro años”, conjeturó.

Sobre Javier Milei, Camaño dijo que tiene “un discurso agresivo, individualista, de una ruptura total del tejido social”, y que además “repudia la agenda 2030, que es la agenda más humanista que el mundo haya podido construir en su conjunto”.

A modo de autocrítica, la dirigente peronista señaló que Milei “es producto de todo lo que la dirigencia política en su conjunto hizo mal, de las respuestas que no dimos, de la falta de generosidad” aunque afirmó que “él mismo y toda la gente que lo rodea es un gran error”.

“Es una cosa salvaje y frente a esto me parece que no hay que permanecer en silencio y tener la valentía de expresarse. Estoy en desacuerdo con esto, bajo ninguna medida es la Argentina en que yo quiero vivir“, consideró.

Juan Manuel Urtubey respaldó a Massa: “Lo hago como un defensor de la democracia y de mi país”

Por su parte, el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey también oficializó su apoyo en el balotaje del 19 de noviembre al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, a quien también acompañará en actividades de campaña por Córdoba y Santa Fe.

“Apoyo a Sergio Massa. No lo hago sólo como peronista, lo hago como un defensor de la democracia y de mi país. Sigo creyendo, como siempre lo hice, que donde hay una necesidad, hay un derecho”, enfatizó Urtubey, que respaldó también la propuesta de un gobierno de “unidad nacional” como planteó el líder del Frente Renovador.

En su cuenta de la red social X, el salteño consideró que “los problemas son demasiado grandes y los argentinos están demasiado mal para que la respuesta sea más mezquindad y más soberbia”.

Urtubey oficializó su apoyo a Sergio Massa luego de que el ministro de Economía asegurara públicamente que podía sumar a su eventual gabinete a dirigentes como el ex gobernador de Salta, provenientes del Partido Justicialista pero alejados del kirchnerismo.

Massa y el salteño habían intentado armar un espacio “antigrieta” en 2018, junto a otros referentes del peronismo disidente, pero luego el emprendimiento quedó trunco cuando el líder del FR se sumó a la propuesta que encabezó en 2019 el ahora presidente Alberto Fernández.