El Frente de Todos lanzó su campaña en Lomas de Zamora con la presencia del intendente Martín Insaurralde, quien buscará la reelección, y el diputado nacional Máximo Kirchner, quien está quinto en la lista encabezada por Sergio Massa para las elecciones.

El partido liderado por Alberto Fernández, como candidato a presidente, y Cristina Fernández de Kirchner, como vicepresidenta, tendrá solo a Insaurralde como candidato en Lomas de Zamora tras la baja de Juan María Viñales y Pablo Paladino de las internas.

“No hay premios ni obligaciones individuales que conduzcan a ningún lugar, sino responsabilidades colectivas que se asumen para lograr sueños que nos abarcan a todos y a todas. Hoy, con Máximo acá, me permito decirles eso que me dijo Néstor: Soñemos, y hagámoslo siempre en grande”, indicó el intendente.

🇦🇷 Acompañé al Intendente Martín Insaurralde al multitudinario lanzamiento de campaña del Frente de Tod☀s de Lomas de Zamora en Temperley. Máximo Kirchner formó parte del acto donde respaldamos la fórmula Fernández-Fernández para la Nación y Kicillof-Magario para la Provincia. pic.twitter.com/LCzbyHeDPd — Guillermo Viñuales (@GVinuales) July 6, 2019

A su vez, Insaurralde señaló en sus redes sociales que trabajará “para devolverle la esperanza a los vecinos y vecinas” de Lomas de Zamora. “Vamos a cumplir los sueños de todos y todas porque todavía es posible”, agregó.

“Estamos convencidos de que con Alberto, con Cristina, con Axel (Kicillof), con Máximo y con todos los compañeros y compañeras, otra Lomas, otra provincia y otro país son posibles”, agregó

Por su parte, Kirchner tomó el micrófono e indicó que “con la mafia que hay que terminar es la de los fondos buitre y con el Fondo Monetario Internacional que endeudaron al país y lo están hundiendo en la miseria”.

“Quieren que nos resignemos a pensar que el mundo es así, que siempre fue un desastre. Y a que nos quedemos quietos, inmóviles. Pero yo no acepto que el mundo es un desastre, por eso milito y por eso trato de construir otra realidad. Y por eso estoy hoy acá en Lomas”, agregó.

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en tanto, se refirió al jefe de Estado Mauricio Macri y explicó: “Es así. Desprecia a los trabajadores y cuando tiene tiempo intenta robarle la Copa Libertadores a River. Eso es lo que hace como presidente”.