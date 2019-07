Un conocido de Kopriva es el quinto refuerzo de Los Andes

Los Andes sigue con el armado del plantel de cara a la próxima temporada de la Primera B Metropolitana. Este miércoles concretó la llegada del quinto refuerzo. Se trata del delantero Jorge Alfredo González, quien jugó la última temporada en Camioneros.

El atacante, de 30 años, fue un pedido del entrenador del Milrayitas, Juan Carlos Kopriva, ya que lo tuvo en Barracas Central

“Me pone muy contento llegar a un club tan grande y con tanta historia. Me ha tocado enfrentarlo en varias oportunidades y me incentivó mucho la gente que tiene. Además Juan Carlos, que me tuvo en Barracas, me contó los planes que tenía y me entusiasmé más”, aseguró González en declaraciones al sitio oficial.

Trayectoria

El “Tanque”, como lo apodan, hizo Inferiores en Vélez Sarsfield y debutó en Primera en Atlanta para luego seguir su carrera en varios clubes más del ascenso: Barracas Central, Temperley, Deportivo Merlo, Villa Dálmine, Defensores de Cambaceres, Midland, Independiente (Chivilcoy) y Camioneros.

También jugó en el exterior en Cienciano de Perú, River Plate de Puerto Rico y Deportes Concepción de Chile.

“Soy un delantero que juega adentro del área, pero cuando el equipo necesita, recurro al juego y me gusta salir por afuera. Kopriva me dirigió en Barracas y sabe lo que puedo darle”, concluyó González.

Los otros refuerzos de Los Andes hasta el momento son Daniel Monllor, Matías Contreras, Máximo Levi y Leonardo Landriel.