Daniel Monllor, el primer refuerzo de Los Andes

Monllor, de 34 años, llega proveniente de Colegiales y este martes firmó su contrato con el Milrayitas. Surgió de las inferiores e inició su carrera profesional en Nueva Chicago y también jugó en Boavista (Portugal), Deportivo Armenio y Talleres de Remedios de Escalada.

“Es un orgullo y un deseo muy grande de llegar a un club como Los Andes. Estoy feliz, siento muchas sensaciones juntas y también ser el primer refuerzo es importante porque quiere decir te querían. Además el técnico me conoce, me pidió y los dirigentes me recibieron de manera excelente”, resaltó el arquero en declaraciones al sitio oficial luego de sumarse a la institución de Lomas de Zamora.