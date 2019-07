“Maria Eugenia Vidal tiene muchísimo miedo”, afirmó Pallares

El senador massista José Luis Pallares se metió en el cruce que mantuvieron María Eugenia Vidal y Axel Kicillof, acusó a Cambiemos de “hacer una campaña del miedo”; sostuvo que la gobernadora de la Provincia es quien en realidad “tiene muchísimo miedo”. También vaticinó que desde el oficialismo intentarán “ocultar” a Mauricio Macri porque perjudica la imagen de la candidata bonaerense y respaldó la postulación del ex ministro de economía por el Frente de Todos calificándolo como un “lujo de candidato”.

Días atrás la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cambió el tono de sus declaraciones públicas por uno más confrontativo, e insistió en que si gana el kirchnerismo “La Cámpora va a ser el gobierno, no va a influir, va a gobernar; porque (Axel) Kicillof es Máximo (Kirchner) y el proyecto es Máximo 2023. Por su parte el precandidato a gobernador y ex ministro de economía, evitó instalar “el cruce” con la precandidata a la reelección por Juntos por el Cambio y publicó a través de su red personal Instagram que “la campaña sucia no sirve”. A este mensaje se sumaron en declaraciones públicas Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

En este sentido, el también precandidato a senador por la Tercera Sección Electoral, celebró la precandidatura a la gobernación de Kicillof y lo calificó como “un lujo de candidato”: “Tiene gran llegada a los jóvenes y mucho conocimiento de la economía. Es un lujo de candidato a gobernador por su juventud, por haber transitado la Provincia estos últimos dos años distrito por distrito, y porque creemos que de una vez por todas hay una generación que tiene que hacerse cargo”.

En cuanto a las acusaciones por parte del oficialismo, el senador del Frente Renovador se lo adjudicó a que “Vidal tiene muchísimo miedo” y lo tildó de “manotazo de ahogado”. “A Vidal le convenía un candidato de mayor edad o con un perfil político más combativo, se encontró con un joven que de ninguna manera va a entrar en esa pelea. Vidal tiene muchísimo miedo y ya están practicando argucias”, opinó en diálogo con Info Región.

De esta forma sostuvo que en campaña el gobierno buscará “ocultar” al presidente, Mauricio Macri, por su “gran arrastre negativo” a causa de las políticas económicas que aplica, y que las boletas que repartirán serán dobladas con la cara de la gobernadora a primera vista en un intento de “pseudo corte de boleta”.

La elección en Lanús

Al ser consultado acerca del armado electoral en Lanús quien fuera concejal en el distrito y ocupara un cargo la Subsecretaría de Acción Social de la Municipalidad, destacó la importancia de la unidad del espacio peronista que impulsa la candidatura a intendente de Edgardo Depetri. “Esto fue un acuerdo nacional para tener la posibilidad de correr a este gobierno que no protege a los argentinos que buscan la facilidad de trabajar y vivir día a día de su sueldo. Estamos viendo que poco a poco se siguen cerrando negocios, fracasan pymes, cerraron más de 7000 comercios en el conurbano. Nosotros (por el Frente Renovador) hoy priorizamos las coincidencias antes que las muchas diferencias que teníamos con el Partido Justicialista desde el año 2013, en el que nacimos como fuerza política”, aclaró.

Entonces, se hizo cargo de las diferencias y recordó: “Cuando decidimos separarnos del kirchnerismo, íbamos en contra de la perpetuidad que se pretendía, en contra de la re reelección, en contra del Impuesto a las Ganancias, y nos desvinculamos del Frente Para la Victoria en aquel momento”. “En Lanús como en todos los distritos hubo acuerdos, como el que nos permitió el ingreso de Nicolás Russo como primer concejal acompañando a Edgardo Depetri, eso está muy bien.

Por último, tras las denuncias por parte del peronismo acerca de algunos intentos del oficialismo de modificar las reglas electorales y la posibilidad de una “manipulación del resultado electoral”, Pallares advirtió que estarán “con la guardia alta”. “Nuestro apoderado nacional está instruyendo a todos los apoderados en cuanto a esto, pero tenemos la tranquilidad de ser una fuerza que va a fiscalizar exhaustivamente”, concluyó.