Vidal sobre Kicillof: “Representa un sistema que en 28 años no dio respuestas”

La campaña arrancó y las declaraciones se endurecen. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, consideró que Axel Kicillof, el candidato por el Frente de Todos en territorio bonaerense, representa al “sistema que en 28 años no dio respuestas”.

“No creo tener el voto garantizado por eso cada vez que hay una elección empiezo de nuevo”, advirtió Vidal, al tiempo que consideró que “la gente vota por cosas concretas” y expresó su confianza en retener el voto.

Según consigna Télam, al ser consultada por el aspirante a la gobernación del Frente de Todos, señaló: “Él y todos los que forman parte de esa lista (del Frente de Todos) representan al sistema que gobernó a la provincia 28 años, contra el que me enfrenté en 2015″. “No se trata de una cara sino del sistema que en 28 años no dio respuestas a cosas muy básicas: no dio chalecos a los policías, no dio respuesta a los pacientes con cáncer e hizo que en las cárceles no hubiera candados. Las caras van cambiando, pero en el fondo es lo mismo”, apuntó.

Y consideró que en caso de que se imponga la fórmula Kicillof – Magario, “La Cámpora va a gobernar, porque el proyecto es Máximo Kirchner 2023”. “Por eso hicieron ese armado, para que La Cámpora gobierne la provincia”, analizó.