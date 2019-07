Esquinas por la Memoria: Homenajearon a Juan Campero y Haydee García Gallo

Frente a varios vecinos e integrantes de agrupaciones de derechos humanos, Juana Eva Campero, hija de ambos, tomó el micrófono y recalcó “el momento tan especial” que estaba viviendo. “Hace mucho tiempo que no venía por acá, pero no porque no podía sino que no quería. Y estar ahora en este homenaje es algo muy fuerte”, valoró.

“Mi viejo llegó de Pergamino a Lomas para terminar de construir su vida. Ya había sido preso político en 1956 por ser peronista. Cuando vino acá, lo tomó como un lugar de militancia. Un 5 de enero del 78 se lo llevaron en un gran operativo que hicieron los militares a cargo de Santiago Rivero”, recordó.