Médicos advierten que a los salarios “no tienen la jerarquía que deberían tener”

Tras aceptar -en disconformidad- la propuesta de la Provincia, desde Cicop alertaron que "hay puntos que no lograron recuperar".

Pese a que lograron un acuerdo, en el marco de la paritaria de este año, médicos y técnicos de la provincia de Buenos Aires advirtieron que “los salarios no tienen la jerarquía que deberían tener”.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) tuvo el pasado jueves la primera reunión del año y hubo acuerdo. El sábado se realizó el Congreso Provincial de Delegados y Delegadas y por “amplia mayoría” le dijeron “sí” a María Eugenia Vidal.

Marta Márquez, presidenta de Cicop, explicó que la oferta “contempla tanto cuestiones salariales como extra salariales”. “Decidimos aceptar pero en disconformidad. Todavía hay puntos que no hemos logrado recuperar y nuestros salarios aún no tienen la jerarquía que debería tener un profesional de la salud”, apuntó.

La oferta fue de un aumento salarial del 34 por ciento, a partir de julio, con cláusula de adecuación automática según la inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Márquez valoró “el plan de lucha” que mantuvieron durante todo el año y señaló que de no haberlo tenido “seguramente no se lograba la convocatoria a paritarias”. “Para nosotros todos los tipos de medidas que tomamos, han contribuido a que finalmente nos hayamos podido sentar en la paritaria. Este es un gobierno que claramente no ha tenido decisiones políticas a favor de la clase trabajadora y que está más orientado a tratar de lograr una reforma laboral, que a mejorar la vida cotidiana de los trabajadores” concluyó.

Además del aumento salarial, los profesionales de la salud lograron otras mejoras. “Una resolución para que se modifiquen artículos que hacen a las condiciones de trabajo de las y los residentes, como la jornada laboral de 8 horas y el descanso post guardia; Comisiones en todos los hospitales de Recursos Humanos para que sean las direcciones de los hospitales y los representantes del gremio quienes puedan relevar que hace falta respecto del personal y no que lo hagan desde el escritorio de la Secretaría de Salud; y el logro de “una mesa técnica que va a abordar específicamente el tema de la previsional para que el profesional de la salud se jubile con menos años y menos aportes, teniendo en cuenta el desgaste prematuro que genera trabajar en salud”, precisaron desde Cicop.