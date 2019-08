Crimen del pizzero de Banfield: Ofrecen una recompensa de 500 mil pesos

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso una recompensa de entre 350 y 500 pesos para quien aporte datos que permitan detener al único prófugo por el crimen del pizzero de Banfield Adrián Albanese.

Mediante la resolución 953, publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense y firmada por el ministro Cristian Ritondo, se estableció que “el monto de la recompensa será distribuido sólo entre quienes se presenten a suministrar la información ante las autoridades” sobre el paradero de Martín Adrián “Vela” Lugo.

Detalla que “el monto de la recompensa será distribuido sólo entre quienes se presenten a suministrar la información ante las autoridades señaladas en el artículo siguiente, haciendo conocer que se encuentran motivados por el presente ofrecimiento en los términos del Decreto N° 2.052/98 y su modificatorio, la Resolución Ministerial N° 2.390/07, lo establecido en el presente y conforme al mérito de la información aportada”.

“Las personas que deseen aportar la información mencionada en los artículos precedentes, podrán hacerlo con reserva de identidad, presentándose ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, debiendo asegurar la confidencialidad de la información y la reserva de la identidad de las personas”, aclara.

Dos detenidos

El jueves pasado, un adolescente de 17 años fue detenido en Remedios de Escalada como acusado de ser el autor material del crimen. El 31 de julio, en tanto, había sido detenido Denis Iván Ramírez (22), alias “Chicho Serna”.

El hecho

Adrián Albanese, un hombre de 40 años que había sido papá hace apenas cuatro meses, fue asesinado de un balazo en la cabeza el 21 de julio.

Las cámaras de seguridad del local gastronómico captaron el ingreso de los tres delincuentes, encapuchados y con guantes, que derivaron en su muerte. Tras robar a las personas que estaban en el local, le reclamaron la recaudación y la alianza matrimonial. Como le costó quitársela, lo ejecutaron.

El dramático episodio tuvo lugar durante la madrugada del 21 de julio, tras una noche de arduo trabajo por el Día del Amigo. Los asaltantes golpearon las víctimas y terminaron disparándole en la cabeza al dueño del local. Se dieron a la fuga en un Ford Ka blanco, en dirección a Lanús.

“Estamos totalmente destruidos“, aseguraba el cuñado de Albanse, mientras los vecinos lo recordaban con un hombre muy trabajador. Verónica, su esposa, esbozaba un reclamo desesperado ni bien sucedió el hecho: “Quiero que se haga justicia. Me arruinaron la vida, se llevaron la vida de Adrián, mi hijo va a crecer sin su papá. Pido que esto no quede así, que se haga visible y que la gente me ayude, que marchemos, que hagamos algo por Adrián”, advertía. Y los vecinos marcharon en reclamo de justicia y por seguridad.

