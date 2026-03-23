Cayó en Almirante Brown un prófugo por atacar a fierrazos y balazos a un hombre

Tras permanecer prófugo desde principios de 2023, un hombre de 29 años fue capturado en las últimas horas en Barrio Lindo, en la localidad de Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes lograron dar con el paradero del sospechoso luego de realizar tareas de inteligencia que incluyeron el análisis de testimonios y un seguimiento exhaustivo de sus perfiles en redes sociales.

La detención se produjo en plena vía pública, sobre la calle Uno, entre José Serrano y Macedonio Rodríguez, a escasos metros de una vivienda donde el individuo se encontraba oculto. Según informaron voceros judiciales, el arresto responde a una orden emitida por la Unidad Funcional N° 7 de los tribunales lomenses, en el marco de una causa por un violento ataque ocurrido hace más de un año en el sur del conurbano bonaerense.

El hecho que se le imputa tuvo lugar durante la madrugada del 14 de febrero de 2023, alrededor de las 0:40. En aquella oportunidad, dos delincuentes ingresaron por la fuerza en una casa en la calle Jacarandá al 300. Una vez en el interior, los agresores increparon al propietario, identificado oficialmente como Fernando Sebastián Herrera, a quien le exigieron dinero y objetos de valor bajo la excusa de saldar una presunta deuda económica.

La situación escaló rápidamente hacia una violencia desmedida. Los atacantes golpearon a la víctima de forma reiterada con una barra de hierro y, antes de huir, uno de ellos le efectuó un disparo a corta distancia con un revólver. El proyectil impactó en la pierna izquierda de Herrera, provocándole una fractura de tibia que fue calificada como una lesión de gravedad por los profesionales médicos que lo asistieron.

Tras el ataque, los delincuentes escaparon del lugar llevándose diversas pertenencias de la víctima. Actualmente, el detenido enfrenta cargos bajo la carátula de robo agravado por el empleo de arma de fuego y lesiones graves, mientras la justicia continúa con las diligencias para identificar y capturar al segundo implicado en el violento asalto.