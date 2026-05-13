Homicidio de Agustín Rivero en Temperley: Cayó el prófugo

La Policía confirmó la detención de un hombre de 28 años, señalado como el autor material del asesinato, que tuvo lugar en abril pasado en Temperley.

La Policía confirmó la detención de un hombre de 28 años, señalado como el autor material del asesinato, que tuvo lugar en abril pasado en Temperley.

La Policía de la provincia de Buenos Aires anunció la detención del prófugo señalado por el asesinato de Agustín Rivero, el estudiante de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) que falleció tras ser baleado durante un robo en Temperley.

Se trata de Matías Ezequiel Daller (28), quien fue aprehendido en La Plata y está señalado como el autor material del crimen, que era buscado desde hacía varios días.

El crimen sucedió el 24 de abril pasado en la intersección de las arterias Dinamarca y Erickson. La víctima fue sorprendida por delincuentes que bajaron de un Volkswagen Voyage negro. “Dame las cosas”, le gritaron. Entregó de inmediato la mochila, pero se resistió un poco a entregar el celular y le dispararon.

La Policía informó que el joven fue trasladado por un vecino al Hospital de Diagnóstico Inmediato “Roberto Sánchez” de Banfield, pero finalmente falleció.

La víctima cursaba las carreras de Administración de Empresas y Despachante de Aduana en la UNLZ. Desde la institución remarcaron que el crimen no solo enluta a la universidad, sino que también expone el impacto de la inseguridad en la sociedad.