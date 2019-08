Vidal: “Hubo errores y los hemos admitido”

La cuenta regresiva para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) comenzó y la gobernadora María Eugenia Vidal admitió que “hubo errores” pero dejó en claro que “el cambio empezó y es concreto”.

“El cambio empezó y es concreto”, aseguró la mandataria provincial, quien consideró que las PASO son “una oportunidad de decir lo que le pasa” a cada uno. “Han sido años difíciles, no lo desconozco”, apuntó en una entrevista televisiva. “Han sido años duros, donde los bonaerenses le han puesto el cuerpo pero también es cierto que los hemos acompañado”, señaló.

Respecto a la polarización y la pérdida de imagen positivo de Juntos por el Cambio (antes Cambiemos), destacó que “Mauricio (Macri) puso la verdad sobre la mesa” porque “Alberto Fernández reconoce que la inflación y el cepo eran un problema en la Argentina”. “Estos años fueron la parte más dura de este camino y sin dudas a él le tocaron las decisiones más difíciles”, consideró.

Pensando en un eventual triunfo del Frente de Todos en Nación y Juntos por el Cambio en la Provincia, Vidal aclaró que es un “escenario difícil de imaginar” porque “siempre que un partido ganó la provincia, ganó a nivel nacional”. “Lo que pasa es que todos, y me incluyo, queríamos que las cosas se resolvieran más rápido, queríamos que costara menos”, admitió.

“Hubo errores y los hemos admitido. El Presidente ha hecho autocritica más de una vez. Somos seres humanos y nos podemos equivocar. Si alguno le dice que tiene la verdad revelada, no le crea”, sentenció la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, al tiempo que planteó que “hubo problemas que no ha habido en décadas” y “los problemas que hay en el mundo no dependen de un presidente ni un gobernador”. “Hubo errores pero también hubo avances”, apuntó.

Valoró “la libertad” que existe hoy, y consideró que “la gente sabe quién va a cuidar a sus hijos, a dar las pelea que hay que dar, y quien le miente y lo quiere llevar a un lugar del que había que salir”.

Respecto a las negociaciones paritarias, que hoy mantiene el conflicto con algunos sectores, valoró el acuerdo con los docentes. “Tanto nosotros como los dirigentes gremiales entendimos que era un error (extender el conflicto). He pedido perdón más de una vez a docentes y las familias de los chicos”, señaló y admitió que “hubo concesiones de las dos partes para poder llegar a este acuerdo”, pero remarcó que “el que llegue (a gobernar la Provincia) va a tener la plata de sueldos y aguinaldos”.

Negó, por otro lado, que estén en agenda las reformas laboral y previsional. “Creo que hace falta un blanqueo laboral”, aseguró, pero dejó en claro que “no se trabaja ni se evalúa”. ¿Y la reforma previsional?, le preguntaron, a lo que respondió con un tajante “tampoco”.