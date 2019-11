Lanús: Sandoval apunta a lograr la unidad en el Frente de Todos pese a las diferencias

El concejal electo por el Frente de Todos en Lanús, Gabriel Sandoval, dialogó con Info Región y señaló que confía en que se pueda “consolidar un espacio opositor con fuerza” en el Concejo Deliberante pese a las diferencias internas que se evidenciaron tras la derrota en la elección local.

El PJ de Lanús pidió investigar un posible fraude “Estamos trabajando de cara a consolidar un espacio opositor con fuerza y con representación de los vecinos. Más allá de algunas declaraciones que restan, entendemos que la prioridad nuestra es garantizar un bloque de oposición, no importa si es uno con todos y todas o la suma de interbloques. Son dos premisas con el mismo contenido”, subrayó el futuro edil. Además, remarcó que entienden “la responsabilidad que conlleva tener la mayoría en el Concejo siendo oposición” y enfatizó que tienen que “ser serios y responsables a la hora de sostener los acuerdos necesarios para que Cambiemos pueda llevar adelante políticas públicas en favor de las vecinas y vecinos”.

“Sabor amargo”

Por otra parte, el también secretario General del Partido Justicialista de Lanús lamentó que en las elecciones generales de octubre no pudieron “repetir lo logrado en las PASO”, pero sostuvo que entiende y valora el voto de los vecinos.

“A nivel nacional y provincial hicimos una excelente elección, pero nos queda ese sabor amargo de no haber podido alzarnos con el triunfo en nuestro partido. Esperábamos que los votos de agosto no se modifiquen, pero hay que reconocer que el PRO hizo una mejor elección y nosotros no pudimos repetir”, expresó.

También reconoció que desde su espacio tienen que “generar mejores herramientas para poner a disposición de los vecinos” y apuntó que el Frente de Todos está conformado por “compañeras y compañeros que vienen de diferentes alas del campo popular” lo que hace que a la hora de representar a los lanusenses puedan “abarcar mucho más que el oficialismo”.

Presidencia del Concejo

Por último, el edil que tomará posesión de su banca en diciembre, se refirió a las versiones que lo mencionan como posible presidente del Concejo Deliberante. “Esa definición tiene que ser de la mayoría de los compañeros. Si me toca ocupar ese lugar lo voy a hacer con toda la entereza de mi nombre y será bienvenido. Sé que es algo que no salió de nuestro espacio, pero estoy a disposición de lo que elija la mayoría”, manifestó.