Fernández sobre el mercado: “Esto es lo que pasa cuando un gobierno esconde la verdad”

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió con la candidata a vicepresidenta Cristina Fernández y con el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof en el Instituto Patria.

Respecto al fuerte salto del dólar de esta mañana, Fernández indicó: “Lo de hoy es lamentablemente lo que pasa cuando un gobierno esconde durante tanto tiempo la verdad sobre la economía”.

“Estamos empezando una nueva campaña. Este gobierno no dice la verdad. Nunca convocaron a nadie, no se por qué lo harían ahora”, comentó Fernández en la puerta del Instituto Patria.

En esa sintonía, el candidato presidencial contó que recibió el llamado del ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, aunque no el del presidente Mauricio Macri. “No me llamó durante todo su mandato, no creo que lo haga ahora. El único que se comunicó conmigo fue Frigerio”, apuntó.

Fernández también mostró su “entusiasmo y felicidad” sobre el resultado de las elecciones de ayer. “Estamos contentos y ya trabajamos en la nueva campaña”, concluyó.