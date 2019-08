PASO: Kicillof le sacó 17 puntos a Vidal

“Muchas gracias”. Es lo que escribió el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, quien le sacó una diferencia de 17 puntos a la actual mandataria María Eugenia Vidal.

Con el 39,06 por ciento de las mesas escrutadas, el Frente de Todos se impone por el 49.91 por ciento de los votos frente al 32,11 de Juntos por el Cambio. Consenso Federal sacó el 5,75 por ciento de los votos y el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad logró el 3,18.

Los demás espacios: Frente Nos, 1,68%; Movimiento de Avanzada Socialista, 0,65%; Frente Patriota, 0,28%; Partido Dignidad Popular, 0,21%; Movimiento Organización Democrática, 0,11 por ciento.

“Es un día lleno de felicidad, de emoción, porque esta ha sido una campaña muy desigual”, aseguró Axel Kicillof en el búnker de Chacarita, junto a los candidatos del Frente de Todos, al celebrar la victoria.

Precisó que recorrió todas la Provincia en 44 meses e hizo más de 90 mil kilómetros. “En esa campaña no se gastaron millones para publicidad, no se mintió, no se agredió, no se acusó”, remarcó, al tiempo que agradeció a Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Verónica Magario y a los intendentes.