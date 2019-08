“Mi tarea no es cogobernar”, subrayó Fernández

“Yo tengo que esperar primero que la gente me vote, mi tarea no es cogobernar, sino ser opositor a Macri”, añadió en diálogo con radio Diez y sostuvo que “en la lógica del gobierno está darle explicaciones al mundo y después a los argentinos”. “Yo no voy a hacer eso. Mi primer acuerdo es con los argentinos y a partir del acuerdo que tendré con los argentinos hablaré con el mundo”, subrayó.

En este marco, adelantó que en caso de ser electo en octubre, “todas las medidas estarán destinadas a volver a poner en funcionamiento la economía, la producción, promover las exportaciones, el trabajo y volver a poner dinero en el bolsillo de los asalariados y los jubilados”.